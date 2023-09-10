На томский перинатальный центр возбудили уголовное дело из-за происшествия с роженицей

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В Томске на перинатальный центр возбудили уголовное дело из-за происшествия с роженицей. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Томской области.

"СУ СК России по Томской области по факту причинения по неосторожности тяжких последствий роженице в виде гибели плода в медицинском учреждении Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ", - говорится в сообщении.

Следователи рассказали, что по предварительным данным, 28.08.2023 томичка была госпитализирована в одно из медицинских учреждений города Томска. 05.09.2023, несмотря на её многочисленные жалобы на боли внизу живота, мер, направленных на диагностику их причин, предпринято не было. В результате отсутствия диагностики и дальнейшего лечения в тот же день была зафиксирована смерть плода, а роженица госпитализирована в Томскую областную клиническую больницу.

В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц медицинского учреждения и Департамента здравоохранения Томской области.

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