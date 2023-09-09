Уголовное дело возбудили после гибели ребенка в ДТП на томской трассе

Фото: СУ СК России по Томской области

В Томской области возбудили уголовное дело после гибели девятилетнего мальчика в ДТП на трассе Колпашево — Большая Саровка. Автомобилем управляла пьяная женщина, которая являлась матерью погибшего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Напомним, 8 сентября девятилетний мальчик погиб при опрокидывании автомобиля ВАЗ на трассе Колпашево — Большая Саровка. Автомобилем, в котором находился ребенок, управляла пьяная женщина, она была доставлена в больницу. Ребенок сидел спереди и перевозился без детского удерживающего кресла.

По данным СК, 42-летняя жительница Колпашево на 35-ом километре трассы Колпашево - Большая Саровка, управляя в состоянии опьянения автомобилем марки ВА3-2115, не справилась с управлением и съехала в кювет.

«В результате опрокидывания автомобиля находившийся в нем девятилетний пасынок подозреваемой скончался от полученных повреждений. Женщина госпитализирована в реанимационное отделение Колпашевской районной больницы», — рассказали в ведомстве.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела контролируется руководством следственного управления.