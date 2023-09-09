Девятилетний мальчик погиб в ДТП на трассе Колпашево — Большая Саровка

Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

Девятилетний мальчик погиб при опрокидывании автомобиля ВАЗ на трассе Колпашево — Большая Саровка. Автомобилем, в котором находился ребенок, управляла женщина в состоянии опьянения, она доставлена в больницу, сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла 8 сентября около 20:20 в Колпашевском районе на 35 километре трассы Колпашево — Большая Саровка.

По данным полиции, 44-летняя женщина-водитель автомобиля ВАЗ-21150 не справилась с управлением, съехала с проезжей части, после чего машина опрокинулась.

«В результате происшествия погиб 9-летний ребёнок-пассажир, находившийся на переднем пассажирском сидении. Мальчик перевозился без детского удерживающего устройства, пристёгнутый штатным ремнем безопасности», — рассказали в ведомстве.

Водитель с травмами доставлена в больницу. Освидетельствование показало, что женщина управляла автомобилем в состоянии опьянения.