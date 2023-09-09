Компания из Новосибирска за 99 млн рублей определит место для третьего моста в Томске

Фото: администрация Томска

Компания из Новосибирска «РосИнсталПроект» победила в аукционе на разработку предпроектной документации на строительство третьего моста через реку Томь в Томске, сообщили в мэрии. Стоимость работ составит 99 млн рублей.

Аукцион на на разработку проекта планировки третьего моста через реку Томь и проектной документации по обоснованию инвестиций в строительство моста был объявлен в конце июля. Заявки принимались до 17 августа.

Начальная цена контракта составляла 165 миллионов рублей. Все работы необходимо завершить к 2025 году.

По данным с сайта госзакупок, всего на конкурс было заявлено семь компаний. Победителем стала новосибирская компания «РосИнсталПроект», которая предложила выполнить работы за 99 миллионов рублей.

Победителю конкурса предстоит выполнить инженерные изыскания, обосновать инвестиции в строительство третьего моста, разработать проект планировки и проект межевания территории. Также подрядчику необходимо разработать не менее трех вариантов моста и подходов к нему.

Как только проект будет разработан городские власти примут решение о хозяйственной необходимости, технической возможности, экономической и социальной целесообразности инвестиций в строительство моста.

Напомним, в начале сентября 2022 года президент РФ утвердил список поручений по развитию Томской области, в который вошел и план строительства третьего моста через реку Томь.

Позже мэрия Томска направила в администрацию региона заявление о предоставлении субсидии для начала работ по 3-му мосту. Областная администрация предусмотрела в областном бюджете средства в объеме 165 млн рублей на разработку технико-экономического обоснования.

Изготовление проектно-сметной документации для строительства третьего моста через Томь было запланировано на 2024-2025 годы. Строительство намечено на 2025-2028 годы.