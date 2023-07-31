Объявлен аукцион на проект планировки третьего моста через реку Томь в Томске

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В Томской области объявили аукцион на разработку проекта планировки третьего моста через реку Томь и проектной документации по обоснованию инвестиций в строительство моста, следует из данных с сайта госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 165 миллионов рублей. Заявки на участие в конкурсе принимают до 14 августа, итоги будут подведены 17 августа. Все работы необходимо завершить к 2025 году.

Победителю конкурса предстоит выполнить инженерные изыскания, обосновать инвестиции в строительство третьего моста, разработать проект планировки и проект межевания территории. Также подрядчику необходимо разработать не менее трех вариантов моста и подходов к нему.

Как только проект будет разработан городские власти примут решение о хозяйственной необходимости, технической возможности, экономической и социальной целесообразности инвестиций в строительство моста.

В документации сказано, что на правом берегу мост могут построить в створе Водяной улицы, рядом с бывшей карандашной фабрикой. Сейчас там строится форум-центр «Сибагро».

На левом берегу подходы к мосту могут разместить в поселке Нижний Склад с дальнейшим соединением с Левобережной дорогой в районе села Тимирязево.

Напомним, в начале сентября 2022 года президент РФ утвердил список поручений по развитию Томской области, в который вошел и план строительства третьего моста через реку Томь.

Позже мэрия Томска направила в администрацию региона заявление о предоставлении субсидии для начала работ по 3-му мосту. Областная администрация предусмотрела в областном бюджете средства в объеме 165 млн рублей на разработку технико-экономического обоснования

Изготовление проектно-сметной документации для строительства третьего моста через Томь было запланировано на 2024-2025 годы. Строительство намечено на 2025-2028 годы.