Вторую часть пандуса установили на улице К. Ильмера в Томске

Первую часть пандуса в этом месте установили в июле Фото: Пресс-служба мэрии Томска

На улице Карла Ильмера в районе дома №13 установили вторую часть пандуса, сообщает мэрия Томска со ссылкой на администрацию Ленинского района. Первую часть пандуса в этом месте установили в июле.

«Сейчас рабочие установили пандус на второй, более пологой лестнице», - объяснили в пресс-службе мэрии.

Этот спуск представляет собой один пролет с поворотом в конце. Поворот необходим, чтобы коляска не скатилась самоходом на дорогу.

В мэрии отмечают, что пандус в этом месте был необходим, так как оно довольно проходное, ряжом есть образовательные учреждения и парк.

Ранее на улице 1-й Рабочей в Томске построили спортивную площадку.