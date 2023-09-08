Вторую часть пандуса установили на улице К. Ильмера в Томске

Первую часть пандуса в этом месте установили в июле
Фото: Пресс-служба мэрии Томска
На улице Карла Ильмера в районе дома №13 установили вторую часть пандуса, сообщает мэрия Томска со ссылкой на администрацию Ленинского района. Первую часть пандуса в этом месте установили в июле.
«Сейчас рабочие установили пандус на второй, более пологой лестнице», - объяснили в пресс-службе мэрии.
Этот спуск представляет собой один пролет с поворотом в конце. Поворот необходим, чтобы коляска не скатилась самоходом на дорогу.
В мэрии отмечают, что пандус в этом месте был необходим, так как оно довольно проходное, ряжом есть образовательные учреждения и парк.
Ранее на улице 1-й Рабочей в Томске построили спортивную площадку.