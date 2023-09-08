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НовостиОбщество8 сентября 2023 13:06

Завершены торги на разработку предпроектной документации третьего моста в Томске

Победитель выполнит работы за 99 миллионов
Александра Тайбатрова
Подрядчику предстоит подготовить обоснование инвестиций и разработки проекта планировки и межевания третьего моста через Томь

Подрядчику предстоит подготовить обоснование инвестиций и разработки проекта планировки и межевания третьего моста через Томь

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подведены итоги аукциона на разработку предпроектной документации для третьего моста в Томске. Согласно информации на сайте Госзакупок, победитель выполнит работы за 99 миллионов при начальной цене аукциона в 165 миллионов.

Подрядчику предстоит подготовить обоснование инвестиций и разработки проекта планировки и межевания третьего моста через Томь. Работы должны быть выполнены в конце 2024 года.

Напомним, что на Коммунальном мосту в Томске появилась дорожная разметка.