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НовостиОбщество8 сентября 2023 11:46

В День трезвости 11 сентября томичам расскажут о вреде алкоголя

Консультации проведут специалисты НИИ психического здоровья Томского НИМЦ
Александра Тайбатрова
Чтобы получить консультацию, нужно предварительно записаться по телефону

Чтобы получить консультацию, нужно предварительно записаться по телефону

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для томичей проведут консультации о вреде алкоголя в День трезвости, который будут отмечать 11 сентября. В пресс-сслудбе администрации Томской области уточнили, что проводить консультации будут специалисты НИИ психического здоровья Томского НИМЦ.

«Консультации для страдающих от алкогольной зависимости пройдут в отделении аддиктивных состояний по адресу: Томск, пр. Фрунзе, 122 с 10.00 до 13.00», - уточнили в обладминистрации.

Родственники тех, кто страдает зависимостями, будут проводить с 10.00 до 13.00 на улице Алеутской, 4.

Чтобы получить консультацию, нужно предварительно записаться по телефону 8 (3822) 724-319.

Ранее томичи рассказали смешные истории об ошибках в речи и на письме в день грамотности.