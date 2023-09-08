Томичи рассказали о смешных историях про русский язык в день грамотности

Международный день грамотности отмечают 8 сентября Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 8 сентября, отмечается Международный день грамотности. В честь этого Tomsk.mk.ru поделился смешными и не очень историями о том, какие ошибки в речи и написании допускают томичи.

Работник строительной сферы Геннадий рассказал о новом секретаре руководителя, которая допускает много ошибок при письме, например, может написать «извени» или «молчиш».

А томичку Марину рассмешил случай в кафе. Рядом с ней сидела молодая пара, и в конце трапезы парень спросил у девушки: «Кто из нас плотит?» Причем Марина отметила, что в речи у молодых людей она краем уха слышала много незнакомых ей слов.