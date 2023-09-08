Более 20 томичей обратились к главврачам на «Отрытом приеме»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области прошел «Отрытый прием» главных врачей больниц. К медикам обратились 23 человека. Об этом сообщили в облздраве.

Напомним, пятая в 2023 году личная встреча главврачей с пациентами прошла в понедельник, 4 сентября.

Пациенты обращались к главврачам с вопросами о направлении на лечение в профильные медучреждения, о льготном лекарственном обеспечении, санаторно-курортном лечении, а также за получением медицинской документации.

Напомним, что проект «Открытый прием» стартовал в 2016 году. С начала проекта состоялось 44 встречи, главврачи получили 2 243 обращения. Следующий открытый приём состоится 2 октября.