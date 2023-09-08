В Ленинском районе Томска отсыпали и грейдировали улицы

На этих улицах сначала сняли верхний слой грейдером, потом подсыпали новый материал и утрамбовали катками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском районе Томска грейдируют и отсыпают дороги третьей категории, проинформировали в мэрии. Отмечается, что такие работы во всех районах города ведут в течение всего сезона.

«В минувшие два дня в Ленинском районе провели отсыпку и грейдирование дорог на участке улицы Севастопольская от переулка Урожайный до переулка Днепровский, а также на переулке Днепровский от улицы Б. Подгорная до улицы Первомайская», - перечислили в пресс-службе мэрии.

На этих улицах сначала сняли верхний слой грейдером, потом подсыпали новый материал и утрамбовали катками.

Кроме того, дорогу выровняли на улицах Нижне-Луговая и Ленская. На Ленской также отвели воду с улицы, а Нижне-Луговую планируют отсыпать и грейдировать.

Напомним, что на Коммунальном мосту в Томске появилась дорожная разметка.