На дороге Томск – Мариинск установят новый пункт весогабаритного контроля

Такой же пункт контроля в этом году появится на дороге Томск – Каргала – Колпашево Фото: Пресс-служба администрации Томской области

На дороге Томск – Мариинск начали устанавливать новый пункт весогабаритного контроля, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Пункт появится возле села Воронино в Томском районе.

«Специалисты подрядной организации уже выполнили на объекте фрезерование асфальтобетонного покрытия и устройство фундамента для последующей установки металлических опор», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.

После того, как бетонная конструкция наберет прочность, здесь сделают новую дорожную одежду со встроенными датчиками, установят рамку, которая будет измерять габариты, и видеокамеры с функцией распознавания автомобильных номеров.

Такой же пункт контроля в этом году появится на дороге Томск – Каргала – Колпашево. На участке уже идут подготовительные работы.

Напомним, что на Коммунальном мосту в Томске появилась дорожная разметка.