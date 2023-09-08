Житель Кузбасса скинул беременную собаку с 9 этажа

Фото: Александр КОЦ

Журнал Сибдепо рассказала о жителе Киселевска, который скинул с 9 этажа здания свою беременную собаку. Животное скончалось на месте, а поступок кузбассовца попал на кадры камер видеонаблюдения.

Читатели Сибдепо и свидетели произошедшего требовали наказать живодера по закону. Корреспондент редакции Сибдепо обратился в полицию Кузбасса, чтобы узнать, будет ли мужчина нести наказание. Там сообщили, что прибывшие на место полицейские опросили заявительницу и очевидцев инцидента, а также установили мужчину, который сбросил животное. Им оказался 48-летний местный житель. Правоохранителям он рассказал, почему совершил такой поступок.

«Он пояснил, что таким образом «наказал» свою собаку за то, что она покусала домашнюю крысу»,- уточнили в полиции Кузбасса.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.