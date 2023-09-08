Томичам рассказали, чем можно заразиться от вещей из секонд-хендов

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Инфекционист Астапченко: на б/у одежде могут сохраняться возбудители болезней. Но всё не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Россияне нередко покупают одежду, обувь и другие вещи с рук, не задумываясь, не заразны ли они. На них действительно могут оказаться возбудители различных заболеваний, только вот живут они вне тела человека или животного совсем недолго. Насколько в действительности опасны подержанные вещи, узнало издание "Секрет Фирмы" у врача-инфекциониста сервиса доказательной медицины DocMa Дарьи Астапченко.

Как инфекции передаются через одежду и обувь

Некоторые возбудители инфекций могут передаваться контактным путём. При нём возбудитель, который сохраняется на коже больного, может оказаться на различных поверхностях, в том числе одежде и обуви, а уже оттуда перенестись на кожу и слизистые здорового человека.

Выделяют два способа передачи инфекции: прямой и непрямой путь. Прямой предполагает, к примеру, рукопожатие или объятия, то есть непосредственный контакт с больным человеком. Непрямой подразумевает посредника — одежду, обувь, предметы обихода, постельное бельё или игрушки.

«Этот путь передачи характерен в первую очередь для ЗППП (возможно заражение при использовании общего с больным человеком полотенца, например, но чаще, конечно, половой путь передачи), грибковых инфекций, педикулёза, чесотки и более экзотичных инфекций (например, кожной формы сибирской язвы — не носите дублёнки, сделанные из необработанной кожи больных коров)», — отметила врач-инфекционист.

Сколько могут прожить возбудители инфекций на одежде и обуви

Возбудитель гонореи

Гонококк способен передаваться через общие предметы гигиены, полотенца или одежду. Но на поверхности предметов и тканей он живёт до полного высыхания, которое занимает до четырёх часов, после чего погибает. Также способствует его гибели:

воздействие солнечных лучей;

нагревание до 56 градусов.

Так что гонококк вне организма человека малоустойчив.

Возбудители трихомониаза и микоплазмоза

Могут передаваться через постельное бельё или дужку унитаза. При этом сохраняют жизнеспособность вне организма человека всего несколько часов.

Возбудители грибковых инфекций

Могут передаваться при использовании общего полотенца или обуви — особенно в бассейне или в спортзале.

«Микозы стоп и ногтей передаются при использовании общей обуви с больным человеком, чаще всего в реальной жизни это прокаты коньков, роликов, боулинг, примерка обуви без носков и подследников», — пояснила специалист.

Споры грибков могут долго сохраняться в окружающей среде, а ещё они выдерживают и высокую (до 100 градусов), и низкую (до минус 50–60 градусов) температуру. Но несмотря на это, проявляются инфекции далеко не у всех.

«Кто-то может заразиться сразу, кто-то длительно быть в зоне риска, но не заболеть. Для заболевания нужно сочетание нескольких факторов риска: микротравм на коже, хронической венозной недостаточности, сахарного диабета, сосудистых заболеваний и прочего», — отметила Дарья Астапченко.

Вши

Взрослые самки вшей не могут долго голодать, поэтому заражение обычно происходит не через вещи, а при непосредственном контакте — например, от ребёнка к ребёнку в садике или школе. При 23 градусах тепла самка может прожить без человека несколько дней, после чего погибает.

Чтобы не допустить педикулёза (вшивости), достаточно постирать вещи при высокой температуре или положить её в пакет на балкон на две недели. Так погибнут и взрослые особи, и личинки.

Блохи

В отличие от вшей, они не могут питаться кровью человека и долго жить в доме, где нет животных. Они могут оставаться на внутренней стороне одежды в течение 1–2 дней, после чего покидают своего носителя.

Чесоточный клещ

Самка чесоточного клеща может жить вне человеческого тела в комнатной температуре до трёх дней. Во внешней среде клещ быстро погибает — через 24–36 часов при 21 градусе и влажности от 40% до 80%. Чем теплее и суше, тем быстрее это произойдёт.

«То есть если сразу надеть одежду человека, больного чесоткой, то заразиться можно, а если подождать 36 часов, то нет. Одежду больного человека опят же достаточно простирать при высокой температуре. Вещи, не подлежащие термической обработке, могут быть вывешены на открытый воздух не менее чем на 5–7 дней, а при отрицательной температуре достаточно одних суток», — отметила врач-инфекционист.

Основные правила гигиены

Вот что нужно делать с вещами, чтобы не допустить заражения инфекцией.

Стирать одежду при температуре от 60 градусов перед использованием.

Проглаживать одежду утюгом.

Приучать детей к индивидуальной гигиене: у них должны быть свои личные расчёски, мочалки, помады, головные уборы и носки.

Если у вас остаются сомнения, можно обработать вещи в химчистке.

«Вещи, продаваемые в секонд-хендах, безопасны, если были обработаны инсектицидами и горячим паром. Соблюдаются ли эти принципы, другой вопрос. Характерный специфический запах говорит об обработке вещей от паразитов. В сетевых магазинах вещи обрабатывают формалином, нашатырный спиртом, метилбромидом и горячим паром. В этом случаи риск заразиться стремится к нулю», — подчеркнула Дарья Астапченко.

Что лучше не покупать с рук

Некоторые вещи стоит покупать только в магазинах. К ним относят:

нижнее бельё;

постельное бельё — а дома важно стирать его после каждого использования другим человеком;

обувь — в крайнем случае можно обработать её противогрибковым спреем;

головные уборы, которые нельзя постирать, — в крайнем случае можно выставить в пакете на балкон на две недели.