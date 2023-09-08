Жителям Томска рассказали, как правильно сбивать температуру

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кандидат медицинских наук, врач, кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с Pravda.Ru объяснил, как и чем сбивать повышенную температуру.

Медик отметил, что температура до 37,5 является физиологической температурой, поэтому её можно не трогать.

"До 37,5 температура выполняет физиологически защитную реакцию, благодаря этой температуре выполняется роль иммунной активности, иммунной стимуляции", — врач.

Он призвал соблюдать аккуратность в случае повышения температуры.

"При повышении температуры тела, естественно, мы её снижаем. Потому что 38 — это уже тяжёлая температура, её необходимо корректировать. У детей температура тела 38 и выше может приводить к фебрильным судорогам. Поэтому здесь опасность тоже есть", — рассказал Кондрахин.

Врач порекомендовал сбивать температуру обычным парацетамолом, так как этот лекарственное средство самое безопасное.

"Ни в коем случае не назначаем аспирин детям до 3 лет и старше. То есть до 18 лет аспирин детям вообще запрещён. Поэтому используем ибупрофен, парацетамол. Этим мы можем пользоваться один-два дня. А дальше вы должны обратиться к врачу, чтобы выяснить причину и её ликвидировать", — дал рекомендации медик.

Он отметил, что снижая температуру, мы оттягиваем процесс лечения и можем прийти к последствиям, которые называются "осложнения".