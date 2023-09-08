Ольга Фадеева: «В августе продажи ипотеки стали рекордными»

За 8 месяцев текущего года клиенты ВТБ в Томской области оформили жилищные кредиты на сумму 4,3 млрд рублей, что почти в 2 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Заемщики банка в Томской области в августе получили около 250 ипотечных кредитов на сумму свыше 900 млн рублей. Такой объем выдач в месяц стал рекордным за последние три года и по отношению к июлю увеличился на 47%. Средний размер одного кредита составил 3,6 млн рублей.

Около 70% от общего числа ипотечных сделок были заключены по базовым программам банка, которые чаще всего используются для покупки готового жилья. Еще 30% кредитов оформлены в рамках льготной ипотеки на новостройки.

Всего по итогам восьми месяцев года ипотеку в банке оформили около 1,2 тысячи заемщиков, проживающих в Томской области, общий объем сделок составил 4,3 млрд рублей, что почти в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего года.

«Мы видим, что в летний период томичи активно улучшали жилищные условия. Августовские продажи ипотеки стали для нас рекордными по объему выдач в месяц. Дополнительным стимулом стало ожидание роста ипотечных ставок вследствие корректировки ключевой ставки ЦБ во второй половине месяца – потенциальные покупатели жилья стремились выйти на сделку на прежних условиях. Немногим более 30% сделок в августе приходится на программы льготной ипотеки для покупки жилья на первичном рынке. Мы ожидаем, что интерес к ним будет расти, с учетом того, что ценовые условия здесь сохранились без изменений. Кроме того, на рост объемов продаж первичного жилья влияет и расширение предложения на рынке новостроек Томской области», - прокомментировала управляющий ВТБ в Томской области Ольга Фадеева.

В банке отмечают, что, что на фоне роста рынка ипотечные заемщики демонстрируют высокую ответственность при обслуживании ипотечных договоров. Общий уровень просроченной задолженности в ипотечном сегменте по-прежнему составляет менее 1%.

В целом, по оценке экспертов, в августе банки предоставили населению около 800 млрд рублей на покупку недвижимости, что более чем на 20% превышает итоги июля. Кроме того, этот результат «обогнал» пиковые продажи декабря прошлого года и оказался максимальным за всю историю наблюдений. По итогам восьми месяцев выдачи на рынке ипотеки составили более 5,1 трлн рублей и превысили итог всего 2022 года.