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НовостиОбщество8 сентября 2023 2:15

Уже седьмой раз в году за сутки в Томской области не произошло ни одного пожара

В прошлом году в регионе за весь период было всего пять таких дней
Алёна Мищенко
Фото: Виктор Драчев

Фото: Виктор Драчев

За прошедшие сутки с 7 на 8 сентября в Томской области не произошло ни одного пожара. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Это уже седьмой подобный день в этом году.

Напомним, два дня назад ни одного пожара не было зафиксировано с 5 на 6 сентября.

«За минувшие сутки в Томской области не произошло ни одного пожара. В этом году это уже седьмой такой день», — сообщили в МЧС.

Так, в этом году ни одного пожара не случилось с 7 по 8 января, с 17 по 18 января, с 8 по 9 марта, с 16 по 17 марта, с 22 по 23 августа, а так же с 5 по 6 сентября.

В 2022 году за весь период было всего 5 дней без единого пожара.