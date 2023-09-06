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НовостиОбщество6 сентября 2023 2:15

Ни одного пожара не произошло за минувшие сутки в Томской области

Это шестой день без единого пожара в регионе
Источник:kp.ru
В Томской области за сутки не произошло ни одного пожара

В Томской области за сутки не произошло ни одного пожара

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За прошедшие сутки в Томской области не произошло ни одного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Это шестой подобный день в этом году.

«За минувшие сутки в Томской области не произошло ни одного пожара. В этом году это шестой такой день», — говорится в сообщении.

По информации МЧС, ни одного пожара не было зафиксировано с 7 по 8 января, с 17 по 18 января, с 8 по 9 марта, с 16 по 17 марта, с 22 по 23 августа, а так же с 5 по 6 сентября.

Напомним, что в 2022 году за весь период было всего 5 дней без единого пожара.