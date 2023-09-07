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НовостиОбщество7 сентября 2023 15:15

Томич получил 200 часов обязательных работ за угрозу убийством

Житель Парабельского района угрожал убить сожительницу
Александра Тайбатрова
Приговор не вступил в законную силу. Фото: Сиб.фм

Приговор не вступил в законную силу. Фото: Сиб.фм

Жителя Парабельского района признали виновным в угрозе убийством, сообщает прокуратура Томской области. Установлено, что в апреле этого года 39-летний мужчина выпивал вместе со своей сожительницей, они начали ссориться.

«Разозлившись, подсудимый зажал женщине горло руками и высказал в ее адрес угрозу убийством, которую та восприняла реально и испугалась за свою жизнь», - поделились подробностями в облпрокуратуре.

Суд приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ, но этот приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, что жителя Томска будут судить за похищение приставок.