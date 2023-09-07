«Взял в аренду и похитил»: жителя Томска будут судить за хищение приставок

Мужчина свою вину признал, теперь его дело будет рассматривать суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Томска будут судить за то, что он взял в аренду игровые приставки и не вернул их, сообщает прокуратура Томской области. Ранее судимый 39-летний томич обвиняется в трех преступлениях. Следствие полагает, что в мае этого года он искал объявления о сдаче игровых приставок в аренду и связывался с их авторами.

«Обвиняемый получил от них в пользование две игровые приставки «Sony PlayStation 5», а также ««Sony PlayStation 4 Pro» и «Xbox One S», - уточнили в пресс-службе облпрокуратуры.

Эти приставки томич похитил. Сумму ущерба оценили в 275 тысяч рублей. Мужчина свою вину признал, теперь его дело будет рассматривать суд.