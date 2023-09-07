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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 11:47

«Взял в аренду и похитил»: жителя Томска будут судить за хищение приставок

Томича обвиняют в похищении четырех игровых приставок на 275 тысяч рублей
Александра Тайбатрова
Мужчина свою вину признал, теперь его дело будет рассматривать суд

Мужчина свою вину признал, теперь его дело будет рассматривать суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Томска будут судить за то, что он взял в аренду игровые приставки и не вернул их, сообщает прокуратура Томской области. Ранее судимый 39-летний томич обвиняется в трех преступлениях. Следствие полагает, что в мае этого года он искал объявления о сдаче игровых приставок в аренду и связывался с их авторами.

«Обвиняемый получил от них в пользование две игровые приставки «Sony PlayStation 5», а также ««Sony PlayStation 4 Pro» и «Xbox One S», - уточнили в пресс-службе облпрокуратуры.

Эти приставки томич похитил. Сумму ущерба оценили в 275 тысяч рублей. Мужчина свою вину признал, теперь его дело будет рассматривать суд.