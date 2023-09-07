Музей Северска собрал больше 200 тысяч рублей на книгу о томских деревнях

Эта публикация – уникальный источник по устной истории и хозяйственно-бытовому укладу жителей деревень Томского района. Фото: музей Северска

Северский музей собрал средства на издание книги «Хроники томских селений». О том, что книга издана, сообщается на сайте музея. Сбор средств шел через краудфандинговую платформу, и всего удалось собрать чуть больше 219 тысяч рублей.

«Эта публикация – уникальный источник по устной истории и хозяйственно-бытовому укладу жителей деревень Томского района с конца ХIХ века до середины ХХ века», - так описывают новую книгу в музее.

Сбор средств начали летом прошлого года. И вот недавно материалы этнографических исследований, которые берут начало с 1994 года, были опубликованы. Презентацию книги планируют провести 13 октября.

Напомним, что филиал Пушкинского музея планируют разместить в томском Доме офицеров.