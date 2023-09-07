Этим летом в лагерях Томской области отдохнули более 40 тысяч детей

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В Томской области этим летом в детских лагерях отдохнули более 40 тысяч детей. В этом году работали более 400 детских лагерей, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Этим летом на контроле Роспотребнадзора работали 422 детских лагерей, в числе которых 12 стационарных загородных лагеря — там отдохнули 10 527 человек, 320 организаций отдыха с дневным пребыванием детей (25052 человек), 77 лагерей труда и отдыха (1477 подростков) и 13 палаточных лагерей (1112 человек).

Пять палаточных лагерей открылись позже намеченного срока из-за низких ночных температур.

«Все организации отдыха и оздоровления детей были укомплектованы педагогическим, медицинским персоналом и персоналом пищеблока. Работники пищеблоков перед началом каждой смены дополнительно проходили обследование на кишечные инфекции. В итоге у троих выявлены норо- и ротавирусы. Данные сотрудники были своевременно отстранены от работы», — рассказали в ведомстве.

За лето специалисты выявили 75 нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Больше всего нарушений связаны с содержанием территорий и помещений. Также детей принимали без справок в лагеря с дневным пребыванием, у вожатых не было необходимых прививок.

Специалисты Роспотребнадзора вынесли 34 административных наказания, в том числе 11 штрафов на общую сумму 40 тысяч 500 рублей.

При проведении мероприятий Управлением осуществлялся лабораторный контроль за качеством питьевой бутилированной и водопроводной воды.

В 208 лагеря питание было организовано самостоятельно, в 214 с привлечением сторонних организаций. Во вех организациях еда соответствовала необходимым показателям.

«В целом в течение лета в детских лагерях не зарегистрировано вспышек инфекционных заболеваний среди детей и персонала. Жалоб от родителей на работу лагерей в Управление Роспотребнадзора по Томской области не поступало», — добавили в Роспотребнадзоре.

Напомним, путевки на море в этом году детям из Томской области не предоставляли из-за проблем с транспортной логистикой.