Появвились видео спасения путешественников томской кругосветки после нападения акул

Фото: Кругосветная экспедиция "По пути русских кругосветных мореплавателей"

Путешественников томской кругосветной экспедиции доставили в город Брисбен в Австралии. В социальных сетях томского отделения РГО были опубликованы видео о спасательной операции.

Напомним, на экипаж томской кругосветной экспедиции Russian Ocean Way напали акулы кутикаттеры в Тихом океане. Они прогрызли катамаран, на котором находились члены экипажа. Он начал тонуть.

На судне находились томский путешественник Евгений Ковалевский, капитан из Новосибирска Станислав Березкин и француз Винсент Томас Этьен. Никто из участников экспедиции не пострадал, за ними прибыл спасательный сухогруз, который должен был доставить их до Брисбена.

Мореплаватели загрузили на спасательный корабль все личные вещи, катамаран спасти не удалось. Из-за отсутствия на судне приборов для погрузки катамарана, его не смогли поднять на борт. Капитан принял решение оставить судно в океане.

Томский путешественник Евгений Ковалевский поделился заметками с того страшного дня.

«4 сентября. Критическую аварию мы устранили, но идём в аварийном режиме. Задняя левая корма в воде. При приближении кого-нибудь к вахтенному сразу уводит левую заднюю палубу под воду. Вода спокойно заходит на палубу. Любая высокая волна, упавшая в этот момент сверху, может перевернуть катамаран», — написал Ковалевский.

Во вторник, 5 сентября, до Австралии оставалось 550 миль. Любой шторм, по словам Ковалевского, мог затопить катамаран. А еще одно нападение куки-каттеров могло стать последним.

После крайней заметки путешественники начали действовать быстро и организованно. Атака акул на правый баллон вынудило подать сигнал SOS.

Путешественники поделились кадрами спасательной операции после нападения акул. Все видео можно посмотреть в социальных сетях РГО.