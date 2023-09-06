Акулы напали на катамаран томской кругосветки в Тихом океане

Катамаран не удалось спасти Фото: Рушан КАЮМОВ

На катамаран томской кругосветной экспедиции напали акулы в Тихом океане. Составу экипажа удалось спастись и их забрали на спасательный корабль. Однако катамаран спасти не удалось, он остался в океане, сообщает пресс-служба томского отделения РГО.

«Экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в составе Евгения Ковалевского, Станислава Берёзкина и Винсента Томаса Этьен подвергся нападению акул в Тихом океане, примерно в 835 километрах к юго-востоку от Кэрнса», — говорится в сообщении.

В первый раз акулы кукикаттеры напали на экипаж 4 сентября. Тогда пострадал задний левый баллон катамарана. Из-за этого он полностью ушел под воду. В аварийном состоянии путешественники продержались около суток, им удалось пройти сто миль.

Во вторник, 5 сентября, в 23:00 на судно вновь напали акулы. На этот раз хищники прокусили уже правый баллон. Катамаран потерял равновесие и начал тонуть. Путешественники подали сигнал SOS, а также связались со спасательной службой Австралии. Через 45 минут к катамарану подплыл сухогруз Dugong Ace, который следовал до Шанхая.

Мореплаватели загрузили на спасательный корабль все личные вещи, катамаран спасти не удалось. Из-за отсутствия на судне приборов для погрузки катамарана, его не смогли поднять на борт. Капитан принял решение оставить судно в океане.

«Сейчас команда находится на спасательном корабле, который доставит их в Брисбен. В срочном порядке в Австралию вылетает Юлия Калюжная для решения задач по дальнейшему продолжению экспедиции», — добавили в РГО.

Напомним, в июле 2021 года в Санкт-Петербурге стартовала кругосветная экспедиция Томского отделения Русского географического общества «По пути русских кругосветных мореплавателей» под руководством первого заместителя председателя Томского отделения РГО Евгения Ковалевского. Капитан судна - чемпион России и Сибирского федерального округа по парусному туризму, член РГО Станислав Берёзкин из Новосибирска.

Экспедиция не первый раз попадает в чрезвычайную ситуацию. Так, 15 марта тримаран «Russian Ocean Way», на котором томский путешественник Евгений Ковалевский пытался установить очередной рекорд, потерпел крушение в Тихом океане. Была организована спасательная операция. Тримаран спасти не удалось.

Позже Евгений Ковалевский и Станислав Березкин продолжили прерванную в марте экспедицию на новом надувном катамаране, который подарил российский путешественник Дмитрий Трубицын. Уже в апреле путешественники вышли в Тихий океан.

По состоянию на 28 августа, мореплаватели держали курс от острова Эфате, Вануату на город Кэрнс в Австралии.