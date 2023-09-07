Жителя Верхнекетского района ударили по голове кувалдой

В соответствии с результатами экспертизы, здоровью жителя Белого Яра причинили тяжкий вред Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель села Белый Яр Верхнекетского района обратился за медицинской помощью с травмой головы – по предварительной информации, его ударили по голове кувалдой. Медработник уведомила об этом сотрудников полиции. На место выехал участковый, опросил пострадавшего и очевидцев, установил, кто мог напасть на мужчину.

«Подозреваемым оказался 32-летний сосед пострадавшего», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области.

Предварительно, два соседа спорили, когда один из них ударил по голове кувалдой другого. Тот выхватил кувалду их рук оппонента, а потом ушел домой.

В соответствии с результатами экспертизы, здоровью жителя Белого Яра причинили тяжкий вред. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в Томске нашли погибшим пропавшего 48-летнего мужчину.