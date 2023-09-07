В Томске найден погибшим пропавший 48-летний мужчина

Фото:"Лиза Алерт"

В Томске нашли погибшим пропавшего 48-летнего Дмитрия Менщикова. Местонахождение мужчины было неизвестно с 27 августа 2023 года. Об этом сообщили волонтеры отряда "ЛизаАлерт".

Напомним, ориентировка на поиск мужчины с татуировкой на левой руке появилась 4 сентября. В последний раз мужчина выходил на связь 27 августа.

В четверг, 7 сентября, волонтеры сообщили о том, что мужчина был найден погибшим.

"Менщиков Дмитрий Алексеевич найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Где было найдено тело мужчины - не уточняется.