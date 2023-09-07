Открытый аукцион на аренду 11 «Домов за рубль» пройдет в Томске

В Томске уже арендовали 48 «Домов за рубль» Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске 28 сентября состоится открытый аукцион на аренду сразу 11 «Домов за рубль», сообщили в мэрии. Это дома, которые находятся в переулке Батенькова, 11 и 18, строение 1, на улице Лермонтова, 45, на улице Максима Горького, 30, на улице Советской, 8 и 8б, на улице Центральной, 9, на улице Татарской, 2, на улице Кузнецова, 33, на улице Никитина, 37, и на улице Белинского, 34.

«Последние два дома выставляются на торги впервые», - отметили в пресс-службе мэрии.

Аукцион проведут 28 сентября в 15.00 в переулке Плеханова, 4, кабинет 403.

В мэрии напомнили, что в Томске уже арендовали 48 «Домов за рубль», и восемь уже ввели в эксплуатацию.

Напомним, что до конца 2024 года в Томске планируют открыть новый Дворец молодежи.