В Томске до конца 2024 года планируют открыть новый Дворец молодежи

Предполагается, что проект будут софинансировать Росмолодежь, Томская область и Томск Фото: Кирилл Мартынов

До конца 2024 года в Томске планируют открыть новый и современный Дворец молодежи. Об этом в своем Telegram-канале 6 сентября сообщил новый мэр Томска Дмитрий Махиня. Он рассказал, что принял участие в совещании на эту тему, куда его пригласил первый замгубернатора области Андрей Дунаев.

«Считаю, у города с такой концентрацией молодежи и студенчества обязательно должно быть современное и удобное пространство для досуга, развития и творчества», - отметил Махиня.

Он поделился, что на совещании обсудили, где дворец можно разместить, и на какие средства его строить. Предполагается, что проект будут софинансировать Росмолодежь, Томская область и Томск.

Ранее новый мэр Томска заявил, что начнет работать в интересах горожан еще до вступления в должность. Также сообщалось, что в Томске построят ледовую арену на 5500 мест.