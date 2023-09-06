В Томске проведут заседание комитета Госдумы и Совета законодателей СФО

Законодатели обсудят вопросы совершенствования системы высшего образования. Фото: Анна Ковалева

В Томской области с визитом находятся федеральные эксперты. 6 сентября в СибГМУ побывал председатель комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, об этом написал в своем Telegram-канале ректор вуза Евгений Куликов. А 8 сентября состоится совместное заседание комитета Госдумы и Совета законодателей СФО, это проанонсировали на сайте Законодательной Думы Томской области.

«Законодатели обсудят вопросы совершенствования системы высшего образования», - уточнили в пресс-службе думы.

7 сентября гости побывают в НПФ «Микран» и ознакомятся с проектом ТУСУРа по строительству центра микроэлектронных систем. А 8также побывают в исследовательском реакторе ТПУ и обсудят реализацию проекта «Прорыв».

Напомним, что ТГУ передали личную библиотеку композитора Эдисона Денисова.