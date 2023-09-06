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НовостиОбщество6 сентября 2023 11:58

Библиотеке томского вуза передали книги и пластинки композитора Эдисона Денисова

Личная библиотека композитора будет храниться в ТГУ
Александра Тайбатрова
Эдисон Денисов был выпускником ТГУ

Эдисон Денисов был выпускником ТГУ

Фото: Пресс-служба ТГУ

Томскому государственному университету передали личную библиотеку композитора Эдисона Денисова, сообщили в пресс-службе вуза. Ее передала вдова композитора Екатерина Денисова-Брюжман. Эдисон Денисов был выпускником ТГУ.

«Посредничество в передаче библиотеки оказала заведующая концертно-камерным отделом Томской областной филармонии, музыковед Василина Сыпченко», - уточнили в пресс-службе ТГУ.

Личная библиотека композитора включает в себя около пяти тысяч единиц, в том числе 1200 музыкальных пластинок, 1100 нот и партитур. В этой коллекции есть редкие партитуры, которые стоят по несколько сотен евро.