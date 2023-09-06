Томскводоканал завершает подготовку к новому отопительному сезону

Введена в эксплуатацию новая газовая котельная на производственной площадке водозабора из подземных источников в селе Тимирязевское. Фото: Томскводоканал

Томскводоканал почти завершил подготовку к новому отопительному сезону. В пресс-службе компании рассказали, что работы начались сразу после того, как завершился предыдущий сезон. В это время специалисты компании проводили техническое обслуживание котельного оборудования, ремонтировали сети теплоснабжения, заменяли запорную арматуру, проводили гидравлические испытания и т.д.

«Введена в эксплуатацию новая газовая котельная на производственной площадке водозабора из подземных источников в селе Тимирязевское», - рассказали в пресс-службе Томскводоканала.

Подготовку можно будет считать завершенной после того, как оборудование пройдет поверку и будут собраны все необходимые документы.

Напомним, что отопительный сезон в Томске могут начать, не дожидаясь понижения температуры до нормативов.