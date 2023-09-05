В Томске планируют начать отопительный сезон раньше понижения температуры

За лето в Томске провели гидравлические испытания более чем на 600 километрах теплосетей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Включать отопление в Томске планируют, не дожидаясь, когда среднесуточная температура составит +8 градусов. Об этом заявил на заседании думы Томска 5 сентября и.о. заммэра – начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Путров. Также он отметил, что в социальные объекты тепло могут начать подавать еще раньше, по предварительным заявкам, и рассказал о подготовке города к новому отопительному сезону.

За лето в Томске провели гидравлические испытания более чем на 600 километрах теплосетей, ходе которых выявили около 1600 дефектов. Большую их часть уже устранили, но около 200 еще требуют ремонта.

Горячая вода вернулась более чем в 2500 домов Томска, а еще чуть менее 200 домов пока остаются без горячей воды.

Ранее стало известно, что более 200 домов в Ленинском районе Томска подключат к центральному отоплению.