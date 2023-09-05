Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 сентября 2023 10:30

В Томске планируют начать отопительный сезон раньше понижения температуры

Гидравлические испытания на теплосетях Томске уже завершили
Александра Тайбатрова
За лето в Томске провели гидравлические испытания более чем на 600 километрах теплосетей

За лето в Томске провели гидравлические испытания более чем на 600 километрах теплосетей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Включать отопление в Томске планируют, не дожидаясь, когда среднесуточная температура составит +8 градусов. Об этом заявил на заседании думы Томска 5 сентября и.о. заммэра – начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Путров. Также он отметил, что в социальные объекты тепло могут начать подавать еще раньше, по предварительным заявкам, и рассказал о подготовке города к новому отопительному сезону.

За лето в Томске провели гидравлические испытания более чем на 600 километрах теплосетей, ходе которых выявили около 1600 дефектов. Большую их часть уже устранили, но около 200 еще требуют ремонта.

Горячая вода вернулась более чем в 2500 домов Томска, а еще чуть менее 200 домов пока остаются без горячей воды.

Ранее стало известно, что более 200 домов в Ленинском районе Томска подключат к центральному отоплению.