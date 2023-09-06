77 томичей выиграли призы за прохождение диспансеризации

Фото: предоставлено пресс-службой Департамента здравоохранения Томской области

В регионе проходит социальная акция «Не дай болезни шанс». Томичи и жители районов при прохождении диспансеризации и профилактических осмотров могут принять участие в розыгрыше призов от томских предприятий. Первые итоги подвели среди прошедших обследования в июле.

В список призов входят путёвки в санатории, сертификаты на стоматологические и диагностические услуги в частных медклиниках, подарочные абонементы в спортзал, на фотосессию, тонометры, витаминные комплексы и БАДы, наборы продукции томских предприятий и другие подарки.

Фото: предоставлено пресс-службой Департамента здравоохранения Томской области

«Уделите время самому важному – своему здоровью. Приходите на диспансеризацию или профосмотр в удобную для вас поликлинику, участвуйте в нашей социальной акции, выигрывайте подарки и будьте здоровы», - прокомментировал начальник облздрава Роберт Фидаров.

Он отметил, что следующий розыгрыш среди участников акции «Не дай болезни шанс» состоится в сентябре.

Для того чтобы принять участие в акции необходимо при прохождении диспансеризации заполнить бланк согласия на участие в акции. Победителей выбирают генератором случайных чисел по номеру полиса ОМС.

Подробности акции можно посмотреть на сайте (https://depzdrav.tomsk.gov.ru/sotsialnaja-aktsija-nedajboleznishans).

Акция продлится до 30 сентября 2023 года.