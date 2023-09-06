Более 20 свалок уберут в Октябрьском районе Томска до конца года

В этом году штрафы за незаконный выброс мусора увеличились Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Томске продолжают расчищать от мусора несанкционированные свалки, сообщает мэрия. Так, в Октябрьском районе города две свалки на улице Ивана Черных уже ликвидировали. Еще на четырех подрядчик сейчас работает.

«В планах районной администрации убрать еще 22 несанкционированные свалки до конца года», - отметили в пресс-службе мэрии.

Такие свалки, как правило, образуются из-за небрежности людей и недобросовестности тех, кто везет мусор, рассказали в мэрии. Поэтому томичей просят оставлять мусор только в контейнерах или урнах. А если обнаружили свалку или увидели, как кто-то сваливает мусор в неположенном месте, жаловаться нужно в отдел благоустройства своего района. В этом году штрафы за незаконный выброс мусора увеличились, максимальная сумма составляет 250 тысяч рублей.

Напомним, что сорвавший сроки по Буфф-саду подрядчик заплатит штраф 24 миллиона.