Сорвавший сроки по томскому Буфф-саду подрядчик заплатит штраф в 24 млн рублей

Фото: администрация Томска

В Томске компанию «НЕКСТ», которая занималась благоустройством Буфф-сада, оштрафовали на 24,5 млн рублей за срыв сроков ремонта. Подрядчик завершил работы на два месяца позже, сообщает УФАС.

В ведомстве напомнили, что 29 марта 2022 года между департаментом дорожной деятельности и благоустройства мэрии и компанией «НЕКСТ» был заключен контракт на выполнение работ по благоустройству территории городского парка «Буфф-Сад».

«Советский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное Томским УФАС России, и назначил штраф ООО «НЕКСТ» в размере 24 407 584,49 рублей за неисполнение в установленный срок обязательств, предусмотренных контрактом», — говорится в сообщении.

Работы по благоустройству должны были завершиться 19 августа 2022 года, однако подрядчик завершил их только в ноябре 2022 года.

Антимонопольный орган установил, что подрядчик не принял меры по соблюдению контракта и причинил ущерб интересам общества и государства.

«Исполнитель, соглашаясь при заключении контракта с установленными в нем условиями, обязан был оценить характер предполагаемой работы, возможные риски, а также соразмерность объема работы и сроков, отведенных для её выполнения», — заключили в УФАС.

В отношении ООО «НЕКСТ» возбудили дело об административном правонарушении. Суд признал наличие вины в действиях компании и назначил штраф.