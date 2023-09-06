В Томской области отменили особый противопожарный режим

Несмотря на отмену данного режима, в регионе продолжается пожароопасный сезон Фото: Олег УКЛАДОВ

Особый противопожарный режим отменен в Томской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Мазур, сообщили в облдепартаменте лесного хозяйства.

«В связи с нормализацией пожарной обстановки на территории региона отменён особый противопожарный режим», — говорится в сообщении.

Несмотря на отмену данного режима, в регионе продолжается пожароопасный сезон. Во время него необходимо соблюдать установленные требования.

А именно — запрещено жечь костры в неустановленных местах, сжигать мусор, отходы производства и потребления на торфяных месторождениях, под кронами деревьев хвойных пород, при сильном ветре.

Напомним, особый противопожарный режим был введен во всех районах Томской области с 15 мая. С 6 июня по 5 июля в регионе действовал режим ЧС.

При обнаружения лесного пожара необходимо звонить по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.