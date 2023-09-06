В лицее №8 в Томске устранили засор канализации

Фото: администрация Томска

В Томске в лицее №8 устранили засор канализации, из-за которого прорвало трубу. Дети приступили к занятиям в штатном режиме. Об этом сообщили в мэрии.

Напомним, 5 сентября после недавнего капитального ремонта в лицее №8 прорвало трубу на первом этаже. Детей отпустили домой.

Как сообщили в городском департаменте образования, в лицее №8 произошел засор трубы канализации. Специалисты уже устранили проблему.

«Первая смена вчера училась по сокращенному расписанию, вторая смена проходила в дистанционном режиме. Сегодня утром лицей продолжил обучение в штатном режиме», – говорится в сообщении.

В День знаний, 1 сентября, ученики лицея №8 наконец-то вернулись в родные стены. В образовательном учреждении завершился капитальный ремонт, который длился четыре года.