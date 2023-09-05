В недавно отремонтированном лицее №8 в Томске прорвало трубу

Фото: телеграм-канал Владимира Мазура

В Томске во вторник, 5 сентября, после недавнего капитального ремонта в лицее №8 провал трубу на первом этаже. Детей отпустили домой. Об этом сообщают «Аргументы и факты - Томск» со ссылкой на родителей учеников.

Напомним, в День знаний, 1 сентября, ученики лицея №8 наконец-то вернулись в родные стены. В образовательном учреждении завершился капитальный ремонт, который длился четыре года.

Лицей закрыли в 2019 году из-за трещины на фасаде. В итоге в здании также поменяли коммуникации, отремонтировали кровлю, спортзал и учебные классы. Пока шел ремонт, ученики лицея учились в разных школах. В этом году в лицее более 700 учеников.

По словам родителей, в новой школе в начале учебного года, 5 сентября, произошла протечка, не выдержала труба.

В результате происшествия никто не пострадал, детей отпустили с занятий.