Тримаран томского путешественника Евгения Ковалевского потерпел крушение в Тихом океане

Фото: Евгений Ковалевский с портала Sibtraveler.

Тримаран "Russian Ocean Way", на котором томский путешественник Евгений Ковалевский пытался установить очередной рекорд, потерпел крушение в Тихом океане.

Проблемы возникли ещё вечером 15 марта. В 02:00 путешественник Станислав Берёзкин заметил поломку рулевого устройства. После попытки отремонтировать деталь, команда обнаружила неисправность стельного транца и подала сигнал SOS. Спустя несколько часов транец надломился полностью. Вечером 16 марта экипаж тримарана эвакуировали на сухогруз. Им помогли армады Чили и острова Пасхи. К середине ночи моряки оказались в безопасности, сообщили на портале Sibtraveler.

В дальнейшем путешественники продолжат экспедицию. 31 марта они проведут ревизию катамарана, модернизацию, закупят необходимое оборудование и вылетят с острова Пасхи.

Напомним, житель Томска отправился в путешествие в Стамбул почти без денег.