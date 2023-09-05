На стене лицея №8 Томска установят мемориальную доску герою СССР Рукавишникову

Доска выполнена из полированного гранита Фото: Пресс-служба мэрии Томска

На стене лицея №8 Томска 18 сентября планируют установить мемориальную доску бывшему ученику, дважды герою Советского Союза, летчику-космонавту Николаю Рукавишникову, сообщили в мэрии. Дата выбрана не случайно – в этот день Николай Николаевич родился.

«В этой школе учился Николай Николаевич Рукавишников, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза», - такой будет надпись на мемориальной доске.

Доска выполнена из полированного гранита. Кроме надписи, на ней будет алюминиевый барельеф космонавта.

Напомним, что 1 сентября лицей №8 открылся после 4-летнего ремонта. А вскоре в образовательном учреждении прорвало трубу.