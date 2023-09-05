Томские депутаты высказались об итогах выборов мэра Томска

Выборы мэра Томска состоялись 5 сентября. Фото: Анна Ковалева

Депутаты думы Томска высказались об итогах выборов мэра города, которые состоялись 5 сентября. Напомним, что новым градоначальником Томска стал омич Дмитрий Махиня. За него отдали свои голоса 26 депутатов гордумы.

Юрий Ворошилин, депутат от ЛДПР, рассказал, что до выборов представители их фракции с Дмитрием Махиней встречались.

«Мы задавали ему вопросы, в том числе не очень удобные, и он довольно достойно на них отвечал», - отметил депутат и рассказал, что Махиня вызвал у него доверие.

«Справедливорос» Константин Ушаков посетовал, что, по его мнению, кандидатов на голосовании было недостаточно. Он отметил, что процедуру допуска кандидатов к голосованию необходимо доработать. При этом депутат подчеркнул, что фракция «Справедливой России» голосовала единогласно и поддержала кандидата от губернатора Дмитрия Махиню.

«Мы не видим смысла ставить палки в колеса действующей команде», - признался депутат Ушаков.

Представитель партии «Новые люди» Александр Цинь-Дэ-Шань также проголосовал за Махиню и заявил, что настроен на продуктивную и эффективную работу с новым мэром.

При этом многие депутаты рассказали, что отдали голоса за Махиню «авансом» и ждут от него конкретных шагов и решений проблем города.

Отдельный вопрос – дальнейшая судьба Михаила Ратнера, который исполнял обязанности мэра Томска в течение трех лет. Благодарность за эту работу ему выразил, к примеру, Александр Цинь-Дэ-Шань и выразил уверенность, что Михаилу Ратнеру найдется место в команде нового мэра.

Ранее итоги выборов мэра прокомментировал спикер гордумы Чингис Акатаев.