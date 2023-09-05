Спикер гордумы Чингис Акатаев прокомментировал итоги выбором мэра Томска

Спикер гордумы Акатаев прокомментировал итоги выбором мэра Томска Фото: Анна Ковалёва

Председатель думы Томска Чингис Акатаев заявил, что итоги голосования в пользу нового мэра Дмитрия Махини объективные и закономерные. На депутатов никто не оказывал давления.

Напомним, 22 августа конкурсная комиссия, проверив документы и заслушав программы восьми претендентов, отобрала только троих человек — директора муниципального предприятия «Асиновский единый ресурсный центр» Александра Вульфа, заместителя мэра Омска Дмитрия Махина, директора ООО «Профтранс» Игоря Ольховского.

Во вторник, 5 сентября, депутаты городской думы избрали мэром Томска заместителя главы Омска Дмитрия Махиню. За него проголосовали 26 депутатов.

Свою позицию по итогам результатов голосования высказал журналистам спикер гордумы Чингис Акатаев. Он надеется, что новый мэр оперативно включится в работу.

«Сегодня было непростое заседание. Закончилось трехлетнее безвластье. Никого не обижаю, говорю о том, что должен быть легитимный мэр. Шли долгие консультации. Я выскажу свою личную точку зрения. Насчет иногородних помните эту волну отторжения, она и сегодня это продолжается в телеграм-каналах. Тем не менее, надо смотреть на фактуру. После двухчасового разговора недели 2 назад с Махиней, я об этом честно сказал и губернатору, мне человек импонирует. Более того, по его инициативе были встречи со всеми депутатами. Поразил диапазон погружения в разные вопросы», — сказал журналистам Акатаев.

Спикер подчеркнул, что несмотря на то, что Дмитрий Махиня в Омске курирует вопросы недвижимости, земельных отношений, также у него есть видение по мусорной реформе, развития пассажирского транспорта и работы с молодежью и студентами.

«Это позволяет надеяться (жизнь покажет), что Дмитрий Александрович достаточно оперативно включится в работу, и мы определенные шаги взаимодействия в первую очередь с областным центром, на это возлагаются большие надежды. Я считаю что здесь все логично, если губернатор ходатайствовал за данную кандидатуру, наверное, определенный, мы очень в это верим, карт-бланш дан», — сказал Акатаев.

Чингис Акатаев считает, что результаты сегодняшнего голосования можно считать вполне объективными и закономерными.

«Понятно, что велись консультации. Никто ни на кого не давил. Вы в этом можете убедиться, у нас в этом плане открытый диалог, кто-то высказал свою позицию голосованием против. Тем не менее, мы понимали, что ряд депутатов это высказывали сразу, что они не будут голосовать ни за одного из представленных кандидатов.

Я испытываю как спикер удовлетворение, потому что бесконечно эти конкурсы организовывать – я считаю, это было бы неправильным», — отметил Акатаев.

Кроме того, Дмитрий Махиня понимает, что в Томске историческая уже сложившаяся инфраструктура с узкими улицами, поэтому запустить большие автобусы не получится. По словам спикера городской думы, необходимо делать акцент на развитии электротранспорта (трамвая).

«Ближайший город – Красноярск. 10 город получат 900 км новых трамвайных путей, обновление существующих и более 600 трамваев. Абсолютно уверен, что данная практика затем превратится в федеральный приоритетный проект, и мы обязаны в этом участвовать. Но это мое личное мнение», — считает Чингис Акатаев.

Также он добавил, что инаугурация вступления в должность мэра Томска Дмитрия Махини пройдет во вторник, 19 сентября в зале городской думы.