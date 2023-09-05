Более 200 домов в Ленинском районе Томска подключат к центральному отоплению

Технические работы и дальнейшее переключение позволит обеспечить людей бесперебойной подачей тепла и горячей воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районе планируют подключить к центральным теплосетям 220 жилых домов и 15 социальных объектов, сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее все они были запитаны от котельной на улице Водяной. Чтобы переподключить их, придется до 8 сентября отключить горячую воду в домах на улицах Кошурникова, Ференца Мюнниха, Ленской, Смирнова, в Кольцевом проезде, в Урожайном переулке и в микрорайоне Радужный в районе АРЗа.

«Технические работы и дальнейшее переключение позволит обеспечить людей бесперебойной подачей тепла и горячей воды», - рассказал и.о. заместителя мэра – начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Путров.

Также к центральным теплосетям можно будет подключить еще 100 многоквартирных домов.

Напомним, что в Томске запретят поворачивать с улицы Красноармейской на проспект Кирова.