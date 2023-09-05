Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 сентября 2023 7:55

Более 200 домов в Ленинском районе Томска подключат к центральному отоплению

Из-за проведения работ на нескольких улицах Томска отключат горячую воду
Александра Тайбатрова
Технические работы и дальнейшее переключение позволит обеспечить людей бесперебойной подачей тепла и горячей воды

Технические работы и дальнейшее переключение позволит обеспечить людей бесперебойной подачей тепла и горячей воды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районе планируют подключить к центральным теплосетям 220 жилых домов и 15 социальных объектов, сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее все они были запитаны от котельной на улице Водяной. Чтобы переподключить их, придется до 8 сентября отключить горячую воду в домах на улицах Кошурникова, Ференца Мюнниха, Ленской, Смирнова, в Кольцевом проезде, в Урожайном переулке и в микрорайоне Радужный в районе АРЗа.

«Технические работы и дальнейшее переключение позволит обеспечить людей бесперебойной подачей тепла и горячей воды», - рассказал и.о. заместителя мэра – начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Путров.

Также к центральным теплосетям можно будет подключить еще 100 многоквартирных домов.

Напомним, что в Томске запретят поворачивать с улицы Красноармейской на проспект Кирова.