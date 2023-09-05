На историческом здании Губернской аптеки в Томске установили табличку с QR-кодом

На информационной табличке можно прочитать название объекта на русском и английском языках. Фото: департамент здравоохранения Томской области

В Томске установили информационную табличку с QR-кодом на историческом здании, которое располагается на проспекте Ленина, 54. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Томской области. Здание построили в 1906 году для аптекарского магазина торгового дома «Штоль и Шмидт». Автор проекта – Константин Лыгин.

«Сейчас здесь располагаются Губернская аптека, Центр медицинской и фармацевтической информации, областной аптечный склад и территориальный центр медицины катастроф», - перечислили в пресс-сдужбе облздрава.

На информационной табличке можно прочитать название объекта на русском и английском языках. А если перейти по QR-коду, то можно узнать об истории здания. Табличку установили в рамках проекта «Исторический Томск». Напомним, что ранее табличку установили на здании мэрии Томска.