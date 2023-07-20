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НовостиОбщество20 июля 2023 8:32

QR-код «Исторический Томск» установят на мэрии

Табличка появится 21 июля
Александра Тайбатрова
Такие же QR-коды планируют разместить на исторических зданиях в центре Томска. Фото: Анна Ковалева

Такие же QR-коды планируют разместить на исторических зданиях в центре Томска. Фото: Анна Ковалева

На здании мэрии Томска на проспекте Ленина, 72 21 июля установят табличку с QR-кодом «Исторический Томск». Открытие запланировано на 12.00, уточнили в мэрии.

«Проект реализуется филиалом 2ГИС, ПАО Сбербанк и Туристическим информационным центром Томска», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Такие же QR-коды планируют разместить на исторических зданиях в центре Томска. В июле разместят 21 табличку. На табличках разместят историческое название здания, дату постройки и который будет вести на сайт с информацией об этом объекте.

Ранее стало известно, что студенческий кампус в Томске построят возле ОЭЗ.