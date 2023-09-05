В шести дворах Октябрьского района Томска завершается ремонт

В некоторых дворах осталось установить скамейки или малые архитектурные формы Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Октябрьском районе Томска завершается ремонт в шести дворах, отчитались в мэрии. Затраты на благоустройство в этих дворах возместят за счет муниципальной субсидии. Новый облик приобретут дворы на улице Мичурина, 93, на улице 79-й Гвардейской дивизии, 3, на улице Железнодорожной, 28, на Иркутском тракте, 53 и 118-118/1, а также на улице Междугородней, 22.

«Основные работы завершены полностью», - заверили в мэрии.

В некоторых дворах осталось установить скамейки или малые архитектурные формы. Во дворах создавали новые парковочные места, делали новое покрытие на внутридомовых проездах и выполняли другие работы. На возмещение затрат на эти дворы потратят около 45 миллионов рублей.

Напомним, что в Томске отменили норматив одного парковочного места на квартиру.