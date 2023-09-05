Томские депутаты отменили норматив одного парковочного места на квартиру

Летом в Томске проходили публичные слушания по этому вопросу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На очередном заседании думы Томска депутаты поддержали изменение норматива по количеству парковочных мест на одну квартиру. С докладом выступал начальник департамента по архитектуре и градостроительству мэрии Томска Сергей Чиков. Напомним, что летом проходили публичные слушания по этому вопросу.

В докладе Сергей Чиков отметил, что существовавший ранее норматив в одно парковочное место на квартиру был установлен с учетом размера домохозяйств в 2,5 человека по состоянию на 2014 год.

«В соответствии с результатами Всероссийской переписи населения 2020 года средний размер частного домохозяйства – два человека на одно домохозяйство», - было озвучено в ходе доклада.

С 6 июня по 6 июля в Томске проходили публичные слушания по нормативу парковочных мест, в которых, по информации департамента по архитектуре и градостроительству, приняли участие 46 человек, от которых поступило 14 предложений. В голосовании за изменение норматива участвовали 37 человек, 33 поддержали новый норматив.