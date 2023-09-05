Мэр Омска Шелест поздравил Дмитрия Махиню с победой на выборах главы Томска

Фото: администрация Омска

Мэр Омска Дмитрий Шелест поздравил своего заместителя Дмитрия Махина с победой на выборах главы Томска.

«По итогам голосования в городской думе Томска Дмитрий Александрович Махиня избран мэром этого города. Желаю ему успехов на новой должности, слаженной командной работы с Правительством региона, интересных проектов и плодотворной работы на благо томичей», — написал Шелест в своем телеграм-канале.

Мэр соседнего города уверен, что Дмитрий Махиня применит все свои знания, умения и опыт для реализации устойчивого и поступательного развития Томска.

Напомним, 5 сентября депутаты думы Томска путем тайного голосования выбрали нового мэра Томска. На эту должность претендовали 3 кандидата — директор муниципального предприятия «Асиновский единый ресурсный центр» Александр Вульф, заместител мэра Омска Дмитрий Махиня, директор ООО «Профтранс» Игорь Ольховский.

По итогам голосования, 26 голосов набрал Дмитрий Махиня, 2 голоса — Игорь Ольховский, 0 голосов — Александр Вульф.