Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 сентября 2023 8:35

Мэр Омска Шелест поздравил Дмитрия Махиню с победой на выборах главы Томска

Мэр Омска пожелал Махине успехов на новой должности
Алёна Мищенко
Фото: администрация Омска

Фото: администрация Омска

Мэр Омска Дмитрий Шелест поздравил своего заместителя Дмитрия Махина с победой на выборах главы Томска.

«По итогам голосования в городской думе Томска Дмитрий Александрович Махиня избран мэром этого города. Желаю ему успехов на новой должности, слаженной командной работы с Правительством региона, интересных проектов и плодотворной работы на благо томичей», — написал Шелест в своем телеграм-канале.

Мэр соседнего города уверен, что Дмитрий Махиня применит все свои знания, умения и опыт для реализации устойчивого и поступательного развития Томска.

Напомним, 5 сентября депутаты думы Томска путем тайного голосования выбрали нового мэра Томска. На эту должность претендовали 3 кандидата — директор муниципального предприятия «Асиновский единый ресурсный центр» Александр Вульф, заместител мэра Омска Дмитрий Махиня, директор ООО «Профтранс» Игорь Ольховский.

По итогам голосования, 26 голосов набрал Дмитрий Махиня, 2 голоса — Игорь Ольховский, 0 голосов — Александр Вульф.