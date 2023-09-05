В Томске запретят поворачивать налево с улицы Красноармейской на проспект Кирова

Автомобилистам запретят поворачивать налево с улицы Красноармейской на проспект Кирова Фото: Анна Ковалёва

В Томске с 20 сентября запретят поворачивать налево с улицы Красноармейской на проспект Кирова из-за ремонта дорог, сообщили в мэрии.

Схема движения изменится 20 сентября. Для организации движения установят соответствующие знаки.

«Сейчас здесь идет ремонт в рамках нацпроекта. Департамент внимательно следит за ходом работ, кроме того, специалисты провели мониторинг дорожного движения, по итогам которого мы добавили недавно светофор с поворотной секции на пересечении с Усова», — рассказали в городском департаменте дорожной деятельности.

Для оптимизации потоков транспорта необходимо убрать левый поворот на проспекте Кирова для всех, кроме маршрутных автобусов. Это позволить минимизировать заторы на участке от улицы Усова до проспекта Кирова.

Напомним, ремонт на улице Красноармейская проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время завершен ремонт дорожного полотна, сейчас специалисты занимаются обновлением тротуаров.