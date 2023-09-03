За неделю в Томской области эвакуировали 114 транспортных средств

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В период с 25 по 31 августа за нарушения ПДД в регионе эвакуировали 114 транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

«В отношении 14 водителей-нарушителей составлены административные материалы по фактам нарушения правил остановки и стоянки», - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что пятеро автолюбителей незаконно оставили свои транспортные средства на парковках для инвалидов.

Кроме того, к административной ответственности привлекли 24 водителя, на машинах которых установлены стекла с несоответствующей требованиям степенью светопропускания. За рулем оказались также 64 нетрезвых автолюбителя.

«Из числа задержанных 4 человека управляли транспортными средствами с признаками опьянения «повторно», то есть, будучи лишенными, прав управления за такие же правонарушения. В отношении них возбуждены уголовные дела», - уточнили в УМВД.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Томск» рассказала, что в ближайшем пригороде Lada насмерть сбила мужчину ночью 3 сентября.